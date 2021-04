Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: 58-Jähriger nach Widerstandshandlung im Polizeigewahrsam

Ludwigsburg (ots)

Nachdem sich ein offensichtlich alkoholisierter 58-Jähriger am Donnerstag gegen 21:05 Uhr in der Mercedesstraße in Sindelfingen der Personenkontrolle durch den Vollzugdienst der Stadt Sindelfingen widersetzte, wurde die Polizei zur Identitätsfeststellung hinzugezogen.

Der 58-Jährige war Teil einer vierköpfigen Gruppe, die gegen die Corona-Verordung verstoßen hatte. Alle vier verhielten sich uneinsichtig, unkooperativ und verweigerten die Angabe ihrer Personalien. Als die Polizeibeamten den 58-Jährigen nach Auweispapieren durchsuchen wollten, leistete er Widerstand und beleidigte die Beamten mehrmals. Bei der körperlichen Auseinandersetzung wurde er leicht verletzt.

Der 58-Jährige wurde anschließend zur Dienststelle transportiert und verbrachte die Nacht im polizeiliche Gewahrsam.

