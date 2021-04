Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Rollerfahrer flüchtet vor Kontrolle

Ludwigsburg (ots)

Ein 15-jähriger Rollerfahrer flüchtete am Donnerstag gegen 15:50 Uhr im Wohngebiet Steinbeissstraße in Vaihingen an der Enz erfolglos vor einer Polizeistreife.

Die Zivilstreife des Polizeireviers Vaihingen an der Enz war gerade auf der Rückfahrt von einem anderen Einsatz, als sie den jungen Mann und seinen Sozius im Bereich einer Tankstelle antrafen. Als die Beamten die Jugendlichen kontrollieren wollten, gab der 15-Jährige Gas. Auf Höhe des Friedhofes konnte den beiden der Weg abgeschnitten werden, woraufhin sie weiter zu Fuß flüchteten. Der 14-jährige Sozius wurde anschließend im Bereich des Friedhofes und der 15-jährige Fahrer in der Graf-Gottfried-Straße gestellt.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 15-Jährige eine mutmaßlich unterschlagene EC-Karte mit sich führte und keine Fahrerlaubnis hatte. Desweiteren hatte es den Anschein, dass der Roller technisch verändert worden war. Weitere Ermittlungen in Bezug auf den Roller ergaben, dass das Fahrzeug selbst auf eine andere Person eingetragen ist und das Kennzeichen zu einem anderen Fahrzeug gehörte. Die Beamten beschlagnahmten den Roller zur weiteren Klärung der Eigentumsverhältnisse.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell