Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unbekannte feiern Party im "Eisturm" und vermüllen Areal

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter feierten offensichtlich am vergangenen Wochenende eine Party im ehemaligen "Eisturm". Der "Eisturm" befindet sich in einem Biergarten hinter einem Kino in der Stuttgarter Straße in Ludwigsburg. Die Paletten, mit denen der Turm abgesperrt war, wurden zur Seite geräumt. In dem dahinterliegenden Raum fanden sich viele Verkpackungsreste von Mahlzeiten diverser Schnellrestaurants und Zigarettenstummel. An der Außenwand wurden auch zwei Graffitischriftzüge angebracht.

Das Polizeirevier Ludwigsburg nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07141 18 5353 entgegen.

