Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: Unfallflucht auf öffentlichem Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0, ermittelt seit Donnerstagnachmittag gegen einen noch unbekannten Fahrzeuglenker, der gegen 15.35 Uhr auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße in Großsachsenheim in einen Unfall verwickelt war. Der Unbekannte stieß beim Rückwärtsausparken gegen einen abgestellten Renault. Anstatt sich anschließend um den Unfall zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Bei der Polizei hat sich bereits eine Zeugin gemeldet. Weitere Hinweise werden unter Tel. 07042 941-0 entgegen genommen.

