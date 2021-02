Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unbekannte klingeln unter Corona-Vorwand an Haustüren - Polizei und Stadt warnen

Mönchengladbach (ots)

Zwei Fälle, in denen Unbekannte unter einem Vorwand im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie an Haustüren geklingelt haben, sind der Polizei Mönchengladbach angezeigt worden.

In Lürrip am Compesmühlenweg hatten am Dienstag, 16. Februar, gegen 15 Uhr ein Mann und eine Frau, die sich fälschlicherweise als Mitarbeiter des Gesundheitsamtes ausgaben, bei einer 93-jährigen Frau geklingelt. Insbesondere der Mann trat sehr forsch und aggressiv auf, schüchterte auch eine zufällig anwesende Nachbarin ein, weil sie keinen Mundschutz trage und sich außerdem zu viele Personen im Haus aufhalten würden. Als die beiden falschen Gesundheitsamtsmitarbeiter dann mit der 93-Jährigen alleine waren, forderten sie diese auf, vor ihren Augen das im Haus befindliche Bargeld zu desinfizieren. Sie entgegnete, sie habe kein Bargeld im Haus. Nachdem die beiden Personen kurz darauf das Haus wieder verlassen hatten, bemerkte die 93-Jährige zwar, dass Schranktüren geöffnet worden waren, nach ersten Feststellungen wurden aber keinerlei Gegenstände entwendet. Die Beschreibung der Unbekannten: Beide Personen hatten ein südländisches Erscheinungsbild. Die Frau hat dunkelbraune, schulterlange Haare, die zu einem Zopf zusammengebunden waren, und eine normale Figur, sie war bekleidet mit einem Jeansrock und trug ein Klemmbrett bei sich. Der Mann ist circa 1,75 Meter groß und von kräftiger Statur, hat dunkle Haare.

In Hardterbroich-Pech an der Korschenbroicher Straße hatte am Dienstag, 16. Februar, zwischen 13 und 13.30 Uhr eine Frau an der Haustür einer 63-jährigen Frau geklingelt. Sie erklärten, sie würden eine Gesundheitsabfrage aufgrund des Corona-Virus durchführen. Der 63-Jährigen kam dies merkwürdig vor, da die Frau sich nicht ausweisen konnte, keine öffentliche Stelle als Auftraggeber nannte und zudem keine Mund-Nasen-Bedeckung trug. In einigen Metern Abstand wartete ein offensichtlich zu der Frau gehörender Mann. Nach einem kurzen Gespräch bat die 63-Jährige die unbekannte Frau, jetzt zu gehen. Dieser Bitte kam sie schließlich nach. Die Beschreibung der Unbekannten: Beide Personen hatten ein südländisches Erscheinungsbild. Die Frau, etwa 40 bis 45 Jahre alt, circa 1,65 bis 1,70 Meter groß und von schlanker Statur, war bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einem beigen, wadenlangen Rock; sie führte eine schwarze Mappe unter dem Arm mit sich. Der Mann, ebenfalls etwa 40 bis 45 Jahre alt, circa 1,70 bis 1,75 Meter groß, hat schwarze Haare mit Kranzansatz; er trug eine blaue Jeanshose.

Die Polizei Mönchengladbach warnt noch einmal eindringlich: Lassen Sie keine Unbekannten in die Wohnung! Dies gilt für plötzlich an der Haustür auftauchendes vermeintliches medizinisches Fachpersonal ebenso wie für Personen, die vorgeben, Polizeibeamte oder andere Amtspersonen, Wasserwerker oder andere Handwerker zu sein. Vergewissern Sie sich beim geringsten Zweifel bei der zuständigen Behörde, Institution oder Firma über die Richtigkeit des Besuchs.

Die Stadt Mönchengladbach erklärt, das Gesundheitsamt mache auch jetzt in Zeiten der Corona-Pandemie in der Regel keinerlei Hausbesuche, erst recht nicht unangemeldet. (ds)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell