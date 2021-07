Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Randalierer leistet Widerstand

Ludwigsburg (ots)

Mit einem renitenten Zeitgenossen hatten es Polizeibeamte am Mittwochabend in Böblingen zu tun. Mehrere Anrufer hatten gegen 20:50 Uhr einen Randalierer im Bereich der Sindelfinger Straße gemeldet, der dort herumschreie und gegen Autos schlage. Eine Polizeistreife traf den bereits einschlägig bekannten 50-Jährigen kurz darauf an. Der alkoholisierte Mann gab gegenüber den Beamten aber an, nun friedlich nach Hause gehen zu wollen. Dieser Vorsatz hielt aber nicht lange an, denn wenig später trat er in der Wolfgang-Brumme-Alleewieder in Erscheinung. Dieses Mal reagierte er auf die Polizisten allerdings deutlich aggressiver, bedrohte und beleidigte sie. Um ihn in Gewahrsam zu nehmen, musste der 50-Jährige zu Boden gebracht und mit einer Handschieße gefesselt werden. Im Streifenwagen schlug und trat er um sich. Die Nacht musste er bis zu seiner Ausnüchterung in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers verbringen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell