Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Trickdieb im Frisörsalon

Ludwigsburg (ots)

Eine Mitarbeiterin eines Frisörsalons in der Stadtgrabenstraße wurde am Mittwoch gegen 12:35 Uhr Opfer eines Trickdiebes. Der etwa 170 cm große Mann, der schwarze Haare hatte, einen Vollbart trug und gebrochen deutsch sprach, gab vor, ein Haargel erwerben zu wollen und bezahlte mit einem 200-Euro-Schein.Nachdem die Mitarbeiterin das Wechselgeld auf den Tresen gelegt hatte, fragte der Unbekannte nach weiteren Produkten. Während die Frau diese holte, nahm der Täter den 200-Euro-Schein und das Wechselgeld unbemerkt an sich und erklärte, schnell Zigaretten holen zu wollen. Zurück kam er allerdings nicht mehr.

