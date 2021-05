Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Radfahrer erleidet schwere Verletzungen - Zusammenprall mit Pkw

Herford (ots)

(jd) Zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer schwer verletzt wurde, kam es gestern (5.5.) gegen 19.15 Uhr in Herford. Ein 28-jähriger Mann aus Bad Salzuflen fuhr mit seinem Audi auf der Hansastraße in Richtung Goebenstraße. An der dortigen Kreuzung hielt er zunächst an der für ihn Rotlicht zeigenden Ampel an. Als die Ampel auf Grünlicht wechselte, beschleunigte er seinen Audi, um nach links in Richtung Bahnhof abzubiegen. Zur gleichen Zeit fuhr ein 42-jähriger Herforder mit seinem Fahrrad in entgegengesetzter Richtung in die Kreuzung ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrradfahrer und dem Auto. Infolge des Zusammenstoßes schleuderte der Mann zunächst gegen die Windschutzschreibe des Audis und dann auf die Fahrbahn. Die Besatzung eines sofort herbeigerufenen Rettungswagens und ein Notarzt kümmerten sich um die schweren Verletzungen des Herforders, der dann in ein Krankenhaus gebracht wurde. Auch der unter Schock stehende Fahrer des Audis wurde durch die Rettungssanitäter betreut. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Goebenstraße in Fahrtrichtung Bahnhof komplett gesperrt. Der Sachschaden beträgt rund 1300 Euro.

