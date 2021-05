Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Bünde (ots)

(jd) Die Polizei wurde gestern (5.5.) zu einem Wohnungseinbruch in die Tannenbruchstraße gerufen. Eine 57-jährige Bünderin, bemerkte gegen 8.15 Uhr, dass mehrere Schränke in unterschiedlichen Räumen des Einfamilienhauses durchsucht worden waren. Die Frau, die sich in der Abwesenheit der Eigentümer um das Haus kümmert, war zuletzt am Vorabend um 19.45 Uhr vor Ort. Der oder die unbekannten Täter haben offensichtlich die Terrassentür im hinteren Bereich des Gebäudes geöffnet, um sich Zugang zu dem Haus zu verschaffen. Wie hoch der Schaden ist, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die zwischen Dienstag Abend und Mittwoch Morgen verdächtige Personen im Bereich der Tannensbuschstraße gesehen haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

