Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim-Höpfigheim: Baucontainer aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch im Neubaugebiet Mühlbachstraße zwei Baucontainer aufgehebelt. Aus einem der Container entwendeten sie verschiedene Baumaschinen der Hersteller Wacker, Hilti und Stihl, die sie anschließend in ein Fahrzeug verluden. Der Wert des Diebesgutes steht derzeit noch nicht fest. Personen, die im Verlauf der Nacht zum Mittwoch verdächtige Wahrnehmungen im Neubaugebiet gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Steinheim an der Murr, Tel. 07144 82306-0, zu melden.

