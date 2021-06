Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Motorrollerfahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich der 49-jährige Fahrer eines Motorrollers am Mittwochmorgen gegen 06:40 Uhr bei einem Verkehrsunfall an einer Feldwegs-Einmündung der Straße "Niederer Wasen" zugezogen. Ein 52-jähriger Autofahrer wollte mit seinem VW vom Niederen Wasen nach links in den Feldweg abbiegen. Dabei war die Sicht durch einen Baum eingeschränkt. Beim Abbiegen fuhr er nicht weit genug rechts und stieß mit dem entgegenkommenden Rollerfahrer zusammen. Der Schwerverletzte wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 12.000 Euro.

