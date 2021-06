Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hessigheim: Traktor kollidiert bei den Felsengärten mit Pkw

Ludwigsburg (ots)

Nachdem ein 38-jähriger Traktorlenker am Dienstag gegen 11:20 Uhr in der Straße "Am Felsengarten" in Hessigheim die Vorfahrt eines von rechts kommenden 64-jährigen Mitsubishi-Fahrers missachtete, kollidierten beide Fahrzeuge im Einmündungsbereich. Hierbei zog sich der 64-Jährige leichte Verletzungen zu. Der Mitsubishi erlitt einen Totalschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro, während der Traktor augenscheinlich nicht beschädigt wurde. Ein Abschleppunternehmen barg den nicht mehr fahrbereiten Wagen.

