Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Hermannsburg - Polizei sucht Eigentümer zweier Fahrräder

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Celle (ots)

Die Polizei in Hermannsburg hat in der vergangenen Woche vor einem Getränkemarkt zwei abgestellte Fahrräder sichergestellt, die vermutlich zuvor gestohlen wurden. Bislang haben die Eigentümer noch keine Anzeige erstattet. Es handelt sich um ein schwarz-oranges 26" Mountainbike BLACKSHOX und ein schwarzes 28" Damenfahrrad Generation City. Wer Hinweise auf die Eigentümer geben kann, meldet sich bei der Polizei in Hermannsburg unter 05052/913310.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell