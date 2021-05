Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wietze - Einbrecher erbeuten Tabakwaren aus Tankstelle

Celle (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen unbekannte Täter in den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Nienburger Straße ein. Sie zerschlugen eine Glastür, stahlen zielsicher zahlreiche Tabakwaren im Wert einer vierstelligen Summe und flüchteten danach in unbekannte Richtung. Ein Zeitungsbote hatte die Tat kurz vor vier Uhr in der Früh festgestellt und die Polizei alarmiert. Der Einbruch dürfte gegen 02.00 Uhr stattgefunden haben. Etwaige Zeugen, denen in der Nacht Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wietze zu melden unter 05146/986230.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell