Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 30-Jähriger bei Alleinunfall verletzt

KirchhundemKirchhundem (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag (8. Dezember) gegen 17.10 Uhr auf der L 713 kurz vor Kirchhundem-Albaum ist ein 30-Jähriger verletzt worden. Er befuhr mit seinem Pkw die Heinsberger Straße aus Richtung Würdinghausen kommend in Fahrtrichtung Albaum. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Verkehrszeichen. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, überschlug sich mit diesem und kam schlussendlich wieder auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Verunfallte konnte sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich.

