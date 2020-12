Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: "Love-Scammer" erbeutet fünfstelligen Pfundbetrag

KreisgebietKreisgebiet (ots)

Am Dienstag (8. Dezember) hat ein 59-Jähriger bei der Polizei Anzeige erstattet, da er vermutlich Opfer eines sogenannten "Love-Scamming"-Betrugs wurde. Er gab an, dass er in diesem Zusammenhang einen hohen fünfstelligen Betrag auf ein Konto nach Großbritannien überwiesen habe. Er bekam weitere E-Mails, in denen er aufgefordert wurde, weiteres Geld zu übermitteln. Daraufhin wendete er sich an die Polizei.

"Love-Scamming" ist eine Betrugsmasche, bei der sich die Täter, sogenannte "Love Scammer", auf Dating-Plattform Opfer aussuchen. Sie versuchen dann durch das Vorspielen von Gefühlen an das Vermögen der Opfer zu kommen. Das funktioniert, indem die Betrüger zu den potentiellen Opfern eine intensive Beziehung durch beispielsweise Chats, E-Mails und Telefonate, aufbauen. Bevor ein erstes Treffen stattfinden soll, tritt meistens der Fall ein, dass der potentielle Partner aufgrund von verschiedenen Umständen, z. B. aufgrund eines Unfalls, nicht nach Deutschland kommen kann und fragt das Opfer nach Geld. Dabei bemühen sich die Täter, keine Zweifel an der Liebe aufkommen zu lassen. Weitere Informationen und Präventionstipps finden Interessierte hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/scamming/.

