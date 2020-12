Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Tatverdächtige nach Einbruch in Drolshagen in Siegen festgenommen

Drolshagen/ SiegenDrolshagen/ Siegen (ots)

Wie bereits berichtet (Pressemitteilung vom 4.12.2020) wurden der Polizei Olpe am vergangenen Donnerstag verdächtige Personen mitgeteilt. Ein Zeuge hatte Täter bei einem Einbruch in Alperscheid beobachtet und die Polizei angerufen. Nachdem er die Personen ansprach flüchteten sie mit einem schwarzen Mercedes mit Siegener Kennzeichen. Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolgreich. In Siegen konnten vier Männer vorläufig festgenommen werden. Sie stehen im Verdacht noch am gleichen Tag, u.a. in Freudenberg, Tageswohnungseinbrüche begangen zu haben. Die Verdächtigen wurden am Freitag beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt und kamen in Untersuchungshaft.

