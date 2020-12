Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Quartett nach Einbrüchen in Untersuchungshaft - #polsiwi

SiegenSiegen (ots)

Ergänzung zu unserer Pressemeldung vom vergangenen Freitag (04.12.2020):

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65854/4782535

Die Männer wurden am Freitagnachmittag (04.12.2020) dem Haftrichter vorgeführt. Dieser schickte das Quartett in Untersuchungshaft. Außerdem haben weitere Ermittlungen ergeben, dass die Männer für einen Einbruch im Raum Drolshagen in der vergangenen Woche verantwortlich sind.

