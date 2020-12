Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Aufmerksamer Zeuge vertreibt Einbrecher

DrolshagenDrolshagen (ots)

Drei bisher unbekannte Personen brachen am Donnerstag gegen 09.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in Alperscheid ein. Die Täter drangen zunächst, durch Aufhebeln eines Fensters, in die untere leerstehende Etage ein. Anschließend versuchten sie die Haustür der Hauptwohnung gewaltsam zu öffnen. Dabei wurden sie von einem Nachbarn beobachtet, der sofort die Polizei verständigte und von seinem Grundstück aus die Personen ansprach. Die Täter flüchteten anschließend mit einem schwarzen Mercedes mit Siegener Kennzeichen vom Tatort, sie seien dunkel gekleidet gewesen. Eine Fahndung nach den Flüchtigen blieb erfolglos. Die Kripo übernahm die Spurensicherung und die weiteren Ermittlungen. Hinweise bitte an die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

Die Polizei lobt ausdrücklich das Verhalten des Zeugen. Hierdurch konnte der Einbruch verhindert werden. Tipps und Ratschläge zum Thema Wohnungseinbruchsdiebstahl finden Interessierte hier: https://olpe.polizei.nrw/artikel/riegel-vor-sicher-ist-sicherer-16

