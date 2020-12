Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 79-Jährige bei Unfall verletzt

OlpeOlpe (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag gegen 16.55 Uhr auf der Franziskaner Straße. Eine 79-Jährige beabsichtigte zusammen mit ihrem Enkel die Straßenseite, auf Höhe des Rathauses, in Richtung Westfälische Straße zu wechseln. Beide nutzten dazu eine dortige Querungshilfe. Hierbei übersah eine PKW-Fahrerin die Fußgänger. Dem Enkel gelang es noch seine Oma zurückzuziehen, wobei diese stürzte und sich am Knie verletzte. Die Fahrerin leitete nach eigenen Angaben eine Vollbremsung ein, wobei ihr PKW beide Personen leicht berührte. Es entstand kein Sachschaden.

