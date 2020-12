Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 39-Jähriger bei Auffahrunfall verletzt

WendenWenden (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch (2. Dezember) gegen 19.30 Uhr vor einer Ampel an der der Autobahnabfahrt in Wenden-Gerlingen ist ein 39-Jähriger leicht verletzt worden. Zunächst hielt er in einer Reihe von weiteren Fahrzeugen vor einer dort befindlichen Ampel, da diese Rotlicht zeigte. Ein 23-jähriger Pkw-Fahrer hielt dahinter. Als die Lichtzeichenanlage auf "grün" umsprang, fuhren die ersten Fahrzeuge an und der 23-Jährige fuhr mit seinem Pkw auf den Wagen des 39-Jährigen auf. Dieser wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Er beabsichtigte, sich eigenständig in ärztliche Behandlung zu geben. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

