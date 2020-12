Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Glatte Straße führt zu Auffahrunfall im Straßengraben

DrolshagenDrolshagen (ots)

Am 01.12.2020 befuhr gegen 9:45 Uhr ein 21-jähriger Mann aus Plettenberg die K 13 von Fahrenschotten in Richtung Dumicke. Am Ende eines leichten Gefälles kam er Ausgangs einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in den dortigen Straßengraben noch circa 100 m weiter. 2 Minuten später befuhr ein 29-jähriger Mann aus Schmallenberg mit seinem Firmenwagen ebenfalls die K 13 in gleicher Richtung. Auch er kam aufgrund der Glätte an der gleichen Stelle von der Fahrbahn ab, rutschte in den Straßengraben und prallte anschließend auf den stehenden PKW des 21-Jährigen. Beide Fahrzeuge konnten nur mit einem Kran geborgen werden und wurden stark beschädigt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, verletzt wurde niemand.

