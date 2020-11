Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Falscher Polizeibeamter erbeutet einen fünfstelligen Bargeldbetrag

RatzeburgRatzeburg (ots)

18. November 2020 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 17.11.2020 - Ratzeburg

Am 17.11.2020, in der Zeit zwischen 14 Uhr und 17:30 Uhr kam es in Ratzeburg in der Wasserstraße zu einem Betrug zum Nachteil eines 81-Jährigen.

Die Täter gaben sich telefonisch als Kriminalpolizisten aus. Sie seien gerade im Kontakt mit der Staatsanwaltschaft und würden Falschgeld bei Bürgern prüfen. Der 81-jährige Ratzeburger wurde daraufhin aufgefordert einen fünfstelligen Betrag von der Bank zu holen und diesen zur Falschgeldprüfung an einen Kriminalpolizisten zu übergeben. Eine Übergabe erfolgte an der Wohnanschrift gegen 17 Uhr.

Der vermeintliche Kriminalpolizist konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich - 30 Jahre alt - ca. 176 cm groß - schlank - schwarze gegelte, etwas längere Haare - Haupthaar kraus und lockig - dunkler Blouson

Des Weiteren kam es im Verlauf des 17.11.2020 zu weiteren sechs telefonischen Betrugsversuchen von falschen Kriminalpolizisten.

Wer kann Angaben zu der beschriebenen Person oder genutzten Fahrzeugen machen? Bitte wenden Sie sich mit Ihren Hinweisen an die Kriminalpolizei Ratzeburg unter der Tel.: 04154/809-0.

Die Fantasie der Betrüger kennt hierbei keine Grenzen. Die Betrüger verfügen oftmals Detailwissen, verunsichern die Bürger dadurch und drängen die Opfer dazu Bargeld oder sogar Schmuck an sie zu übergeben. Die Polizei ruft insbesondere älter Menschen dazu auf, bei derartigen Anrufen hellhörig zu werden und umgehend die Polizei zu informieren. Darüber hinaus rät die Polizei jüngeren Familienangehörigen, ihre lebensälteren Verwandten und Bekannten über das Thema zu sensibilisieren.

