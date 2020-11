Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Versuchter Leergutdiebstahl

RatzeburgRatzeburg (ots)

17. November 2020 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 16.11.2020 - Geesthacht

Am 16.11.2020, gegen 00:05 Uhr, versuchten zwei Männer aus dem Außenlager eines Getränkehandels in Geesthacht in der Spandauer Straße Leergut im Wert eines niedrigen dreistelligen Betrages zu entwenden.

Als die beiden Täter den aufmerksamen Zeugen erblinkten, ergriffen sie in unterschiedliche Richtung die Flucht. Sie ließen das Leergut, welches teileweise für den Abtransport in Säcke verpackt war, vor Ort liegen. Ein Täter floh über die Bahnschienen in Richtung eines Supermarktes. Der Andere lief in Richtung Düneberger Straße davon.

Die beiden Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

1. Person

- männlich - ca. 30 Jahre alt - 170 cm groß - korpulente Figur - schwarze Bekleidung - schwarze Mütze

2. Person

- männlich - ca. 170cm groß - schlanke Gestalt - braune Jacke

Wer kann Angaben zu den beschriebenen Personen machen? Zeugen werden gebeten sich an die ermittelnde Kriminalpolizei Geesthacht unter der Tel.: 04152/8003-0 zu wenden.

