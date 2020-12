Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 27-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

OlpeOlpe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger ist am Dienstag (1. Dezember) gegen 17.55 Uhr ein 27-Jähriger verletzt worden. Zunächst fuhr ein 69-jähriger Pkw-Fahrer in den Kreisverkehr "Bruchstraße/ Erzberger Straße/ Stellwerkstraße" aus Rüblinghausen kommend in Richtung Innenstadt ein. An dem dort befindlichen Fußgängerüberweg übersah er den 27-jährigen Fußgänger und fuhr ihn an. Dabei wurde er am Knöchel verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell