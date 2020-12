Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Spiegelunfall- Geschädigter Verkehrsteilnehmer gesucht

LennestadtLennestadt (ots)

Am 26.11.2020 gegen 18 Uhr fuhr eine PKW-Fahrerin auf der B 236 in Meggen in Fahrtrichtung Maumke. Durch Ablenkung kam es zu einem Kontakt mit einem Fahrzeug im Begegnungsverkehr. Dabei wurde der Außenspiegel der Fahrerin beschädigt. Die Polizei sucht den möglicherweise Geschädigten, der an dem Unfall beteiligt war. Hinweise bitte an die Polizei in Lennestadt unter der Telefonnummer 02723-9269-4131 (Hr. Stremmel) oder der DW 5200.

