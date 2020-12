Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Leicht verletzte PKW-Fahrerin nach Zusammenstoß mit LKW

OlpeOlpe (ots)

Am Donnerstag gegen 08.15 Uhr kam es im Bereich Neuenwald zu einem Verkehrsunfall. Ein LKW- Fahrer bog mit seinem Gespann von dem Gelände eines Entsorgungsunternehmens nach rechts auf die K18 in Richtung Kruberg ab. Auf der durch Schnee rutschigen Straße scherte der Anhänger dabei in den Gegenverkehr aus. Hier kam es zum Kontakt mit dem PKW einer Frau, die nicht mehr bremsen konnte. Ein der Verkehrsteilnehmerin folgender Fahrzeugführer fuhr ihr auf. Die Fahrerin benötigte nach eigenen Angaben keinen Rettungswagen. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Der auffahrende Fahrzeugführer hatte keine Fahrerlaubnis. Gegen ihn schrieben die Beamten eine Anzeige.

