Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Aufgebrochener Zigarettenautomat aufgefunden

Bild-Infos

Download

FinnentropFinnentrop (ots)

Am Sonntag (6. Dezember) hat ein Zeuge gegen 11.50 Uhr einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten in einem Waldstück in Finnentrop-Delf aufgefunden und der Polizei gemeldet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten Unbekannte den Zigarettenautomaten gewaltsam mit einem bislang unbekannten Werkzeug auf. Daraus entwendeten sie mutmaßlich die Zigaretten und die darin befindliche Geldkassette, da beides fehlte. Woher der Automat stammt und wie hoch der Wert der Beute ist, ist noch unklar und Teil der Ermittlungen. Diese übernahm die Kriminalpolizei. Es entstand ein Sachschaden im rund vierstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell