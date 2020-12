Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Autobahn

gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

07. Dezember 2020 | Kreis Stormarn - 06.12.2020 - Hammoor / BAB 1/ BAB 21

Gestern Nacht, gegen 23:00 Uhr, hat sich auf der BAB 1 im Übergangsbereich zur BAB 21 bei Hammoor, ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein Mercedes die BAB 1 aus Richtung Hamburg kommend in Fahrtrichtung Lübeck. In Höhe Hammoor beabsichtigte der Fahrer die BAB 1 in Richtung BAB 21 Fahrtrichtung Kiel zu verlassen. Im Ausfahrtsbereich kam der Mercedes zunächst nach rechts ab und riss mehrere Meter die Leitplanke nieder. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug mehrfach, kollidierte dabei mit mehreren Bäumen, bevor es in einem kleinen Waldstück zwischen der Aus- und Auffahrt zum Stehen kam. Dort geriet der Mercedes in Brand. Eine Person verstarb im brennenden Unfallfahrzeug.

Ob es sich bei dem Verstorbenen um den Halter des Mercedes gehandelt hat, werden die laufenden Ermittlungen ergeben.

Die Identität des Toten bleibt zunächst ungeklärt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Lübeck wurde zur Klärung des Unfallgeschehens ein Sachverständiger der Dekra hinzugezogen.

Während der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme war der Aus- und Auffahrtsbereich der BAB 1 bis 04:30 gesperrt.

