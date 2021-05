Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Diverse Corona-Verstöße durch Auto-Poser

Celle (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben sich auf zwei Parkpaletten im Celler Stadtgebiet ungefähr 80 Personen mit insgesamt 50 Fahrzeugen, überwiegend der sogenannten Auto-Poser Szene zugehörig, getroffen. Durch die Celler Polizei wurden dabei diverse Corona-Verstöße festgestellt. Insgesamt wurden Verwarnungen in einer Gesamthöhe von fast 1300.- Euro ausgesprochen. Schlussendlich führte das uneinsichtige Verhalten, verbunden mit diversen Beschwerden aus der angrenzenden Nachbarschaft wegen ruhestörenden Lärms, gegen 24:00 Uhr zur Räumung der Parkpalette am Langensalzaplatz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell