Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Zwei Männer nach Streit im Polizeigewahrsam

Celle (ots)

Am späten Donnerstagabend kam es infolge von innerfamiliären Streitigkeiten zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Straße "Krähenberg". Nach einer sehr deutlichen Ansage der Polizei beruhigte sich die Lage zwar, jedoch verhielten sich zwei der beteiligten Männer nach wie vor uneinsichtig und aggressiv. Weil sie die durch die Beamten ausgesprochen Platzverweise nicht befolgten, mussten die beiden 30 und 46 Jahre alten Männer die Nacht in der Gewahrsamszelle verbringen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell