Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (183/2021) Göttingen: Unbekannter belästigt und verfolgt Fußgängerin in der Innenstadt, Polizei sucht Zeugen

Göttingen (ots)

Göttingen, Innenstadt

Sonntag, 16. Mai 2021, zwischen 20.10 und 20.40 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - In der Göttinger Innenstadt hat ein bislang unbekannter Mann am Sonntagabend letzter Woche (16.05.21) eine Fußgängerin über längere Zeit verfolgt, bedrängt und unsittlich am Po berührt. Die 31 Jahre alte Frau erstattete Anzeige bei der Polizei. Nach ihren Schilderungen näherte sich ihr der Unbekannte erstmalig gegen 20.10 Uhr in der Groner Straße und sprach sie an. Obwohl die 31-Jährige ihn wiederholt verbal zurückwies und in ihrer Not schließlich sogar wegschubste und auf ihn einschlug, ließ er nicht von ihr ab. Hartnäckig verfolgte der Mann sie von der Groner Str. weiter über die Groner-Tor-Str., die Angerstr. und die Gartenstr. Erst kurz vor der Bürgerstraße zog er sich zurück.

Auf ihrem Weg durch die Stadt sind der Bedrängten nach eigenen Angaben viele Passanten entgegengekommen. Die Polizei hofft, dass sich darunter Zeugen befinden könnten, die das Tatgeschehen und den Gesuchten beobachtet haben und weitere sachdienliche Hinweise geben können. Der Unbekannte soll ca. 170 cm groß, schlank und zwischen 25 und 40 Jahre alt gewesen sein und kurzes, dunkles Haar gehabt haben. Zu seiner Bekleidung ist lediglich eine dunkle Jacke, ein rotes Oberteil und eine Jeans bekannt. Außerdem trug er eine blaue OP-Maske.

Die 31-Jährige hatte eine hüftlange, purpurfarbene Jacke mit Kapuze, darunter ein schwarzes Oberteil mit weißem Muster und eine Jeans an.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Göttingen, Telefon 0551/491-2115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell