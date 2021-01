Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Gartenhütte aufgebrochen in Butzbach ++ Zusammenstoß an abknickender Vorfahrt in Friedberg ++ u.a.

Gartenhütte aufgebrochen

Butzbach: Eine Laube in der Gartenkolonie im Tulpenweg suchten Einbrecher zu Beginn des neuen Jahres heim. Zwischen Samstag dem 2.1. und Freitag dem 8.1. hebelten die Langfinger die Türen der Hütte auf und richteten dabei einen Schaden von ca. 200 Euro an. Die Diebe nahmen einen 27-Zoll-Monitor im Wert von etwa 100 Euro als Beute mit. Die Polizei in Butzbach, Tel.: 06033/7043-4010 sucht in diesem Zusammenhang Zeugen und bittet um Hinweise auf Tat und Täter.

Zusammenstoß an abknickender Vorfahrstraße

Friedberg: 8500 Euro Sachschaden und zwei Leichtverletzte ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Samstag (9.1.) gegen 9.50 Uhr in Dorheim zutrug. Zur Kollision in der Wetteraustraße kam es offenbar, nachdem der 31-jährige Fahrer eines grauen VW Golf an der abknickenden Vorfahrstraße mit dem Skoda einer 81-Jährigen zusammenstieß. Die Seniorin und der Fahrer des Golf erlitten beim Unfall leichte Verletzungen. Der ebenfalls 81-jährige Beifahrer im Skoda blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Sie mussten abgeschleppt werden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

Einbrecher kamen über das Dach

Friedberg: In ein Büro in der Dieselstraße drangen Einbrecher in der Nacht von Freitag (8.1.) auf Samstag (9.1.) ein. Nachdem die Täter das Flachdach erklommen, brachen sie das Dach auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Ohne Diebesgut verließen sie das Gebäude offenbar auf gleichem Weg. Zurück blieb Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 sucht Zeugen des Vorfalls und bittet um Hinweise.

Zusammenstoß beim Abbiegen

Reichelsheim: In der Weckesheimer Straße in Beienheim kam es am Samstag (9.1.) zum Zusammenstoß zweier PKW. Gegen 22.40 Uhr übersah die 23-jährige Fahrerin eines BMW beim Einbiegen in aus der Berliner Straße offenbar einen Verkehrsteilnehmer, der die vorfahrtsberechtigte Bundesstraße aus Richtung Weckesheim befuhr. Beim Zusammenstoß erlitt der 35-jährige Fahrer eines VW Golf Verletzungen, die eine Abklärung im Krankenhaus erforderlich machten. Die Fahrerin des BMW und ihre 16- und 18-jährigen Mitfahrer blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ca. 8000 Euro. Zur Bergung des Verletzten aus dem Golf rückte die Feuerwehr an. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

