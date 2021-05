Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (180/2021) Zwei Unfallfluchten in Duderstadt - Polizei sucht Zeugen

Göttingen (ots)

Duderstadt (Landkreis Göttingen), Auf der Klappe und Zur Feilenfabrik Freitag, 14. Mai 2021, in der Zeit zwischen 8.15 Uhr und 11.45 Uhr

DUDERSTADT (mb) - Zu zwei Verkehrsunfallfluchten kam es am vergangenen Freitag (14.05.2021) in Duderstadt. In beiden Fällen entfernten sich die Unfallverursacher unerkannt von der Unfallstelle. Die Ermittler des Polizeikommissariats Duderstadt sind auf der Suche nach Zeugen.

In der Straße "Auf der Klappe" ereignete sich die erste Unfallflucht: Die Fahrerin eines schwarzen VW Touran stellte ihr Fahrzeug gegen 08.15 Uhr am Fahrbahnrand auf Höhe der Hausnummer 22 ab. Als sie gegen 10.30 Uhr zum Auto zurückkehrte, stellte sie einen Schaden am linken Außenspiegel fest.

Die zweite Unfallflucht geschah in der Zeit zwischen 11.20 Uhr und 11.45 Uhr auf dem Parkplatz des Geschäftes "MEDIMAX" in der Straße "Zur Feilenfabrik". Hier wurde ein grauer Audi A3 Sportback e-tron vermutlich beim Ein- oder Ausparken an der hinteren linken Fahrzeugseite beschädigt.

Zur Höhe der entstandenen Schäden liegen zurzeit noch keine Angaben vor.

Sachdienliche Hinweise zu beiden Vorfällen nimmt die Polizei in Duderstadt unter Telefon 05527/9801-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell