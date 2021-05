Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (176/2021) Stromverteilerkasten in Krebeck mutwillig beschädigt - Rund 4.000 Euro Schaden

Göttingen (ots)

Krebeck, Rasenweg

Nacht zum 7. Mai 2021

KREBECK (jk) - Unbekannte haben in der Nacht zum 7. Mai in Krebeck (Landkreis Göttingen) einen Stromverteilerkasten mutwillig beschädigt. Die Tat ereignete sich im Rasenweg. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen rissen die Täter die Tür aus dem Korpus und verursachten so einen geschätzten Schaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Der Kasten muss nun komplett ausgetauscht werden. Von den Sachbeschädigern fehlt jede Spur. Hinweise bitte an die Polizei in Gieboldehausen, Telefon 05528/205840.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell