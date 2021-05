Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (173/2021) Unfallflucht auf Aldi-Parkplatz in Bad Sachsa

Göttingen (ots)

Bad Sachsa (Landkreis Göttingen), Marktstraße Freitag, 7. Mai 2021, in der Zeit zwischen 7.15 Uhr und 16.30 Uhr

BAD SACHSA (mb) - Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hatte ein unbekannter Fahrzeugführer bereits am vorletzten Freitag (07.05.2021) auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in der Marktstraße in Bad Sachsa einen grauen VW Golf beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Die in Frage kommende Tatzeit liegt zwischen 7.15 Uhr und 16.30 Uhr.

Der VW wurde bei der Kollision an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 2.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bad Sachsa unter Telefon 05523/95279-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell