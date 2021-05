Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (175/2021) Unfallflucht in der Adalbert-Stifter-Straße - Fahrertür eingedrückt und abgehauen, hoher Schaden an geparktem VW Passat, Verursacher unbekannt

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Adalbert-Stifter-Straße

Nacht zum 8. Mai 2021

HANN. MÜNDEN (jk) - An einem in der Adalbert-Stifter-Straße in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) geparkten VW Passat ist in der Nacht zum 8. Mai bei einer Verkehrsunfallflucht ein Schaden in Höhe von vermutlich rund 2.500 Euro entstanden. Der schwarze PKW war in Höhe der Hausnummer 10 am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Hier wurde er von einem noch unbekannten Auto u. a. erheblich an der Fahrertür beschädigt. Aufgrund vorgefundener Lackspuren könnte es sich dabei um ein helles bzw. weißes Fahrzeug gehandelt haben. Weiteres ist bislang nicht bekannt. Die Polizei Hann. Münden ermittelt. Hinweise bitte an die 05541/9510.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell