Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Auto rundum zerkratzt - Zeugen gesucht!

RauenbergRauenberg (ots)

Im Zeitraum von Freitag, den 11.12.2020, gegen 14:00 Uhr bis Samstag, den 12.12.2020, gegen 15:00 Uhr zerkratze in der Dammstraße ein bislang unbekannter Täter einen Hyundai, welcher im Hof eines dortigen Anwesens abgestellt war. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06222/5709-0 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

