Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.04.2021 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn, Gaffenberg: Radfahrer fuhr einen Pkw an und flüchtete

Am Ostersonntag, den 04.04.2021, gegen 19.25 Uhr, wurde ein am Verbindungsweg "An den Hecken" unterhalb des Walderholungsheims Gaffenberg geparkter silberfarbener Opel Corsa von einem Fahrradfahrer angefahren und beschädigt. Zeugen hatten den Vorfall beobachtet. Die Zeugen gaben an, dass drei junge Männer mit Fahrräder, welche in einer nicht bekannten Sprache grölten, die Straße herunterfuhren. Die Personen trugen schwarze Jacken und keine Helme. Die kleinste Person der Gruppe war schließlich auf den Pkw aufgefahren. Hierbei zog sich der junge Mann wahrscheinlich Verletzungen im Gesichtsbereich und den Händen zu. Blutantragungen wurden an dem in der Nähe des Unfallortes zurückgelassenem Fahrrad gesichert. Der Unfallverursacher hat sich mit den anderen Personen von der Unfallstelle unerlaubt entfernt und ein Sachschaden von 2.000 Euro hinterlassen. Zeugen die Hinweise zu dem Unfallverursacher oder seinen Begleitern geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Heilbronn, unter der Telefonnummer 07131 1042500, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell