Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.04.2021 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Weinsberg: VW-Polo beim Ausparken beschädigt

Am Samstag, den 03.04.2021, zwischen 10.30 Uhr und 12:00 Uhr, wurde in Weinsberg auf dem Parkplatz Kaufland in der Haller Straße ein schwarzer VW-Polo angefahren. Der geparkte VW-Polo wurde im rechten hinteren Bereich an der Stoßstange und am Kotflügel beschädigt. Der Unfallverursacher ging flüchtig und hatte einen Sachschaden von rund 1000 Euro hinterlassen. Zeugen die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Weinsberg, unter der Telefonnummer 07134 9920, zu melden.

