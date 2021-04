Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemeldung des Polizeipräsidium Heilbronn mit einer Meldung aus dem Hohenlohekreis vom 02.04.2021

Heilbronn (ots)

Hohenlohekreis

Schwer verletzter Motorradfahrer nach Kollision mit Reh

Am Freitag, den 02.04.2021, gg. 20:23 Uhr, befuhren 2 Motorradfahrer die B19 von Rengershausen nach Dörzbach. Etwa 200 m nach dem Ortsende von Rengershausen querten 5 - 6 Rehe unmittelbar vor dem ersten Kradfahrer die Fahrbahn. Dieser konnte eine Kollision mit einem der Rehe nicht mehr vermeiden und prallte frontal mit diesem zusammen. Der Motorradfahrer wurde hierbei so schwer verletzt, dass er mittels eines Rettungshubschraubers in die Uniklinik nach Würzburg verbracht werden musste. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Das Reh verendete an der Unfallstelle.

Sachdienliche Hinweise von Zeugen nimmt das Polizeirevier Künzelsau unter Tel: 07940-9400 entgegen

