Polizei Mettmann

POL-ME: Wohnungsbrand in Velbert - Brandursache geklärt - Velbert - 2010061

Mettmann (ots)

Wie bereits in unseren Pressemitteilungen vom 09.10.2020 berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4729839 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4729166 ), kam es am frühen Freitagmorgen des 09.10.2020 zu einem Wohnungsbrand an der Bonsfelder Straße in Velbert-Nierenhof, bei dem eine Person in der Wohnung nur noch leblos geborgen werden konnte.

Die aufwendigen Löscharbeiten, die mit einem Großaufgebot der Feuerwehr bestritten worden waren, hatten bis weit in den Freitagvormittag hinein angedauert. Der Brandort, eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines zweieinhalbgeschossigen Wohnhauses, war nach Abschluss der Löscharbeiten beschlagnahmt worden.

Im Rahmen einer Untersuchung des Tatortes durch die Brandexperten des Fachkommissariates 11 der Kreispolizeibehörde Mettmann konnten nun erste Erkenntnisse zur vermeintlichen Brandursache gewonnen werden. Demnach ist ein Wärmestau an einem Nachtstromspeicherofen als vermeintliche Ursache für die Brandentwicklung anzusehen.

Die Sachschadenshöhe wird durch die Brandexperten der Polizei auf circa 100.000 Euro geschätzt.

