Polizei Mettmann

POL-ME: Großeinsatz und Ermittlungen wegen Wohnungsbrand - Velbert - 2010049

Mettmann (ots)

--- FOLGEMELDUNG ---

Wie wir bereits zeitnah mit unserer Pressemitteilung / ots 2010045 vom 09.10.2020 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4729166 / als PDF in Anlage) berichteten, wurden am noch nächtlichen Freitagmorgen des 09.10.2020, gegen 04.35 Uhr, Feuerwehr und Polizei in Velbert über Notruf zu einem Wohnungsbrand an der Bonsfelder Straße im Ortsteil Nierenhof gerufen. Im Zuge der schnellen Rettungs- und mehrstündigen Löscharbeiten wurde von der Feuerwehr in der Brandwohnung eine tote Person aufgefunden.

Zum Freihalten der Rettungs- und Löschwege der Feuerwehr wurde die Bonsfelder Straße, zwischen der Kreuzung Hattinger Straße und Feller Straße komplett gesperrt. Aus gleichem Grund musste auch die nahe Zufahrt aus der Wodanstraße gesperrt werden. Die Polizei leitet den Verkehr ab und um. Ortskundige wurden gebeten den Brandort weiträumig zu umfahren. In Folge der Sperrungen zur morgendlichen Hauptverkehrszeit kam es zu nicht unerheblichen Verkehrsstörungen im örtlichen und überörtlichen Bereich. Die eingerichteten Straßensperren konnten erst gegen 11.00 Uhr wieder komplett aufgehoben werden, nachdem die Velberter Feuerwehr ihren Großeinsatz beendet hatte.

Nach dem Ende der Löscharbeiten wurde die Brandwohnung, im ersten Obergeschoss des zweieinhalbgeschossigen Wohnhauses, von der Polizei beschlagnahmt, sofortige Maßnahmen zur Spurensicherung eingeleitet. Brandermittler vom Kommissariat 11 (KK11) in Mettmann nahmen ihre Untersuchungen auf. Der bis zur Unkenntlichkeit verbrannte Leichnam wurde geborgen und für gerichtsmedizinische Untersuchungen sowie zur zweifelsfreien Identifizierung von einem Bestatter abtransportiert.

Die sofort aufgenommenen Ermittlungen von Brandexperten des KK11, unterstützt von einem Brandsachverständigen, dauern weiterhin an.

Nach dem Stand erster Ermittlungen handelt es sich bei dem aufgefundenen Toten mit großer Wahrscheinlichkeit um den 61-jährigen Mieter der Wohnung. Die genaue Ursache des Brandes steht aktuell noch nicht zweifelsfrei fest.

Durch den Wohnungsbrand wurde insbesondere ein Raum der Brandwohnung komplett zerstört. Die Brandwohnung, wie auch zwei Wohnungen darunter und darüber, wurden vorerst unbewohnbar. Die Stadt Velbert stand für die Betreuung und Unterbringung betroffener Bewohnerinnen und Bewohner bereit. Diese konnten jedoch bei Verwandten und Freunden unterkommen. Die übrigen Mieter, wie auch Bewohner des vorsorglich evakuierten Nachbargebäudes, konnten nach dem Ende der Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren.

Der entstandene Gebäude- und Sachschaden kann aktuell noch nicht genau beziffert werden. Gefahren für eine unmittelbar benachbart liegende Tankstelle bestanden aufgrund des schnellen Einsatzes der Feuerwehr nicht.

--- Hinweis an die Medien: ---

Die Feuerwehr Velbert berichtet mit eigener Pressemitteilung / ots von heute ( als PDF in Anlage / https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/118285/4729772 ) ebenfalls zum Brandgeschehen in Velbert-Nierenhof.

