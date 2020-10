Polizei Mettmann

POL-ME: Mehrere Autoscheiben eingeschlagen: Polizei ermittelt - Hilden - 2010060

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Samstag (10. Oktober 2020) hat ein bislang noch unbekannter Täter in einer Tiefgarage am Nove-Mesto-Platz in Hilden an mehreren Autos eine Seitenscheibe eingeschlagen und das jeweilige Fahrzeuginnere nach Wertgegenständen durchsucht. Insgesamt registrierte die Polizei acht solcher Kfz-Aufbrüche. Die Polizei hat daraufhin Strafverfahren und Ermittlungen eingeleitet und bittet diesbezüglich um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 9:30 Uhr stellte eine Anwohnerin des Nove-Mesto-Platzes fest, dass an ihrem Auto eine Seitenschreibe eingeschlagen worden war. Zudem war das Handschuhfach ihres Wagens von einem Täter auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlt worden. Anschließend alarmierte die Frau die Polizei, welche in der Tiefgarage auf sieben weitere Autos stieß, bei denen ebenfalls eine Seitenscheibe eingeschlagen worden war. Zudem stellten die Beamten bei ihren Ermittlungen fest, dass auch an dem Rolltor der Tiefgarage eine Scheibe eingeschlagen worden war - augenscheinlich hatte sich der Täter so Zugang in die Tiefgarage verschafft.

Ob aus den Autos Wertgegenstände entwendet wurden, ist aktuell noch unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen. Der bei den Aufbrüchen entstandene Sachschaden steht aktuell noch nicht fest, dürfte sich aber auf mehrere tausend Euro belaufen.

Die Polizei fragt:

Wer hat in der Nacht zu Samstag (10. Oktober 2020) verdächtige Beobachtungen im Umfeld der Tiefgarage am Nove-Mesto-Platz gemacht oder kennt möglicherweise sogar den Täter? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden jederzeit unter der Rufnummer 02103 898-6410 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell