POL-GÖ: (182/2021) Unbekannter Radfahrer prallt gegen geparktes Auto - Ford Focus in Waake erheblich beschädigt

Göttingen (ots)

Waake, Burgstraße

Nacht zu Montag, 24. Mai 2021

WAAKE (jk) - Auf seinem Weg in Richtung Ortsmitte ist ein unbekannter Radfahrer in der Nacht zum Pfingstmontag (24.05.21) in Waake (Landkreis Göttingen) offenbar frontal gegen ein geparktes Auto geprallt und dann geflüchtet. Der Unfall ereignete sich in der Burgstraße in Höhe der Hausnummer 9. Hier war das Fahrzeug ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Bei der Kollision splitterte die Heckscheibe des Wagens, Heckklappe und Dach wurden beschädigt. Der verursachte Schaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 3.000 Euro. Die Polizei Duderstadt ermittelt. Sachdienliche Hinweise bitte an die 05527/98010.

