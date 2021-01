Polizei Hagen

POL-HA: Schwer verletzter Radfahrer nach Zusammenstoß mit Lkw

Hagen (ots)

Auf der Herdecker Straße gegen 11:55 Uhr wurde ein 54-jähriger Fahrradfahrer am Dienstag bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der Mann war mit seinem Pedelec auf dem Radweg in Richtung Vorhalle fahrend auf Höhe einer Firmenzufahrt mit einem Lkw zusammengestoßen. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der 50-jährige Fahrer des Lkws rechts abbiegen und auf das Firmengelände einfahren. Der Radfahrer befand sich zu diesem Zeitpunkt parallel neben dem Fahrzeug. Der Hagener Radfahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sein Pedelec wurde stark beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. (ra)

