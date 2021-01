Polizei Hagen

POL-HA: 20-Jähriger beschädigt Heizkörper in Polizeigewahrsam

Hagen (ots)

Ein 20-Jähriger randalierte am Dienstag (19.01.2021) im Polizeigewahrsam und beschädigte dabei einen Heizkörper. Der Mann erschien gegen 13:30 Uhr zunächst freiwillig auf einer Polizeiwache, dabei stellte sich jedoch heraus, dass gegen den Hagener ein Haftbefehl vorlag. Aufgrund dessen nahmen ihn die anwesenden Polizisten fest und brachten ihn in das Gewahrsam. Dort randalierte der 20-Jährige dann in seiner Zelle und beschädigte durch Tritte einen Heizkörper. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. (kh)

