POL-HA: Hagener gerät ohne Führerschein in Polizeikontrolle

Polizisten kontrollierten am Dienstag (19.01.2021) gegen 19:40 Uhr einen 36-Jährigen der ohne Führerschein unterwegs war. Der Mann geriet in der Zehlendorfer Straße mit seinem Kleinkraftrad in die Kontrolle, als er Polizisten durch seine gefahrene Geschwindigkeit auffiel. Dabei erzählt er dann, dass ihm seine Fahrerlaubnis entzogen worden sei und er wisse, dass er das Kleinkraftrad nicht fahren dürfte. Eine Abfrage in polizeilichen Informationssystemen bestätigte seine Aussage. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und er musste sein Zweirad weiterschieben. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (kh)

