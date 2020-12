Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Autofahrer bei Unfall auf der BAB 14 schwer verletzt

Wöbbelin / StolpeWöbbelin / Stolpe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der BAB 14 nahe Wöbbelin ist am Mittwochabend ein 36-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Der Fahrer kam aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem PKW gegen eine Schutzplanke. Dabei erlitt der 36-jährige Deutsche unter anderem eine Kopfverletzung. Bei ihm stellte die Polizei Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Da ein Atemalkoholtest beim Verletzen nicht möglich war, wurde ihm im Krankenhaus, in dem er aufgrund der Unfallverletzungen behandelt wird, eine Blutprobe entnommen. An seinem PKW entstand Totalschaden. Die Polizei stellte den Führerschein des Fahrers sicher und nahm gegen ihn eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs auf.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Instagram: @polizei.mv.lup

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell