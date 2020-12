Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zwei Verletzte beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge

GrebbinGrebbin (ots)

Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge sind am späten Mittwochvormittag in Grebbin zwei Personen verletzt worden. Auf einer Straßenkreuzung war gegen 11:15 Uhr ein PKW mit einem Kleintransporter zusammengeprallt. Dabei erlitten die 53-jährige deutsche PKW- Fahrerin sowie der 55-jährige deutsche Beifahrer des Kleintransporters jeweils leichte Verletzungen. Beide wurden zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen, die später abgeschleppt wurden, entstand erheblicher Sachschaden, der vor Ort zunächst auf insgesamt 25.000 Euro geschätzt wurde. Die Feuerwehr war im Einsatz und beseitigte Betriebsstoffe, die aus den Unfallfahrzeugen ausgelaufen waren. Im Zuge der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Unfallstelle zeitweilig voll gesperrt werden. Die Polizei ermittelt jetzt zur Unfallursache. Ein Vorfahrtsfehler wird derzeit vermutet.

